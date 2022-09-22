سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا أول مواجهة ودية له في توقف سبتمبر أمام منتخب الإكوادور وذلك في إطار التحضيرات لكأس العالم 2022 بـ قطر.

وبعد مواجهة الإكوادور، سيواجه المنتخب السعودي، نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل وديًّا في ثاني المواجهات لتوقف سبتمبر الدولي.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي لـ مباراة الإكوادور مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني، علي الحسن، محمد كنو، هتان باهبري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان”.

توقيت المباراة

وتبدأ المباراة غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام في مدينة مورسيا الإسبانية، وتنقل عبر قنوات SSC.

وسبق للمنتخب السعودي اللعب أمام منتخبات الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي وتشيلي وبيرو وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا، بينما لم يلعب من قبل أمام منتخب الإكوادور.

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