يخوض النادي الأهلي غدًا الأحد، مواجهة قوية أمام فريق العروبة بالجولة الرابعة من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.

وتُقام المباراة غدًا في السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي العروبة.

تشكيل الأهلي المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للراقي مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، إبراهيم الزبيدي، عبدالباسط هندي، فهد الحمد، علي مجرشي، هشام فايق، علي الأسمري، سلمان المؤشر، رياض بودبوز، هيثم عسيري”.

وقبل مواجهة العروبة، كان الراقي أعلن ضم الجزائري رياض بودبوز والأنجولي باستوس لتدعيم خط الدفاع بالإضافة لتجديد عقد علي الأسمري.

وتسعى إدارة وليد معاذ لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جيدة، بعد رحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي.

يذكر أن الراقي كان نجح في تحقيق أول فوز له في دوري يلو على حساب نادي الخلود في الجولة الثالثة بعد أن تعادل بالجولة الأولى أمام القيصومة وخسر أمام الأخدود في الجولة الثانية.