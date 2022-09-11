كشف المدرب الوطني يوسف عنبر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي العروبة بعد قليل في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الراقي مكونة من: ” محمد الربيعي في حراسة المرمى، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، علي مجرشي، إبراهيم الزبيدي، محمد المجحد، زياد الجهني، علي الأسمري، سلمان المؤشر، لويس جرابان، هيثم عسيري”.

عنبر يقود الأهلي مؤقتًا

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي في وقت سابق أن عنبر سيكون ضمن الفريق الاستشاري الذي يقوده البلجيكي جان فان وينكل كما قاد مباراة الخلود يوم الاثنين الماضي في دوري يلو، كذلك سيقود مباراة العروبة اليوم حتى كشف الستار عن اسم المدرب الجديد للراقي خلفًا للأوروجوياني روبيرت سيبولدي.

وتمت إقالة المدرب سيبولدي بسبب سوء نتائج الفريق معه، حيث تولى تدريب الفريق الكروي الأول بـ الراقي، في نصف الموسم الماضي خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي بسبب سوء النتائج لكنه لم ينجح في إبقاء الراقي في الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2021/ 2022.