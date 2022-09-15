سيواجه نادي الاتحاد، منافسه فريق الخليج مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتبدأ المباراة بين الفريقين في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد

وسيكون التشكيل المتوقع للعميد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو مكونًا من: “غروهي، الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، إيجور كورونادو، طارق حامد، عبدالرحمن العبود، رومارينيو، حمدالله، هيلدر”.

العميد سبق له الفوز على الخليج في 4 مباريات، بينما كان التعادل حاضرًا في مباراتين خلال 6 مباريات خاضها الفريقان في دوري المحترفين، كما تمكن نجوم العميد من إحراز 13 هدفًا في شباك الخليج، بينما سجل لاعبو الخليج 7 أهداف.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من سلسلة نتائج سلبية أمام أندية جدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 12 مباراة ضدهم، خسر 7 مرات، وتعادل في 5 مواجهات.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الضيف في المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة.