تشكيل المنتخب السعودي ضد الإكوادور

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تشكيلة الأخضر لمواجهة منتخب الإكوادور وديًّا مساء اليوم.
تشكيل المنتخب السعودي:
وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من “محمد العويس في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، رياض شراحيلي، سامي النجعي، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان”.
القائمة الاحتياطية:
أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من “محمد اليامي، فواز القرني، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، أحمد بامسعود، حسان التمبكتي، عوض الناشري، علي الحسن، محمد كنو، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، هارون كمارا”.
وقبل مواجهة الإكوادور، سيحصل المدرب هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على فرصة لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية، وذلك قبل انطلاق مباريات كأس العالم 2022 بـ قطر في نوفمبر المقبل.
وأصبح المدرب الفرنسي على بُعد مباراتين فقط، من أن يكون أكثر مدرب أجنبي، يقود الأخضر في مباريات دولية، حيث خاض المدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي 30 مباراة، بينما البرتغالي جوزيه بيسيرو قاد الأخضر في 31 مواجهة دولية.
ودرب رينارد المنتخب السعودي في 3 أعوام و16 يومًا، خلف المدرب المصري عبدالرحمن فوزي الذي قاد منتخب السعودية في 3 أعوام و323 يومًا. ومن الممكن للمدرب الفرنسي أن يُحقق هذا الرقم التاريخي؛ كونه سيخوض وديتي الإكوادور وأمريكا في توقف سبتمبر الدولي، ثم سيواجه منتخبات مقدونيا وألبانيا والهوندوراس في أكتوبر المقبل، ثم مواجهة منتخبي آيسلندا وبنما في نوفمبر قبل بدء مشواره في المونديال.