تترقب الجماهير مباراة نابولي ضد ليفربول في انطلاقة بطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لتحقيق الفوز.

نابولي ضد ليفربول

ومن المقرر أن يلعب نابولي ضد ليفربول، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”.

وتشهد مباراة اليوم عودة نجم الريدز، الإسباني تياجو ألكانتارا إلى الفريق الأول لكرة القدم بعد غيابه منذ بداية الموسم الرياضي الحالي بسبب الإصابة، ويتوقع أن يدفع به المدرب يورجن كلوب في التشكيلة الأساسية.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يدفع يورجن كلوب بالتشكيلة الأساسية منذ بداية مباراة نابولي ضد ليفربول، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وأكد موقع “هوسكورد” العالمي، أنه سيدفع بالثلاثي الهجومي، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو ولويس دياز.

وحسب موقف “هوسكورد” سيكون التشكيل الأساسي للريدز في مباراة اليوم، كالتالي؛ أليسون بيكر، روبرتسون، فيرجل فان دايك، جوميز، أرنولد، تياجو، فابينيو، إيليوت، دياز، فيرمينو وصلاح.