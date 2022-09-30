تشكيل مباراة إنتر ميلان ضد روما المتوقع

إنتر ميلان ضد روما:

تشكيل المباراة المتوقع:

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية غدًا مباراة إنتر ميلان ضد روما في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.المباراة تنطلق مساء الغد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “جيوزبي مياتزا” معقل الإنتر بمدينة ميلانو الإيطالية. كما تُنقل المباراة عبر قناتي Starz Play App و Ad Sports Premium 1.التشكيل المتوقع لـ إنتر ميلان سيكون مكونًا من: “هاندانوفيتش في حراسة المرمى – سكرينيار – دي فري – باستوني – دومفريس – باريلا – جاليارديني – دارميان – شان أوجلو – دجيكو – مارتينيز”.التشكيل المتوقع لـ روما سيكون مكونًا من: “روي باتريسيو في حراسة المرمى، كريس سمولينج، ليوناردو سبينازولا، ريك كارسدورب، فيليبو تريبي، بريان كريستانتي، أنتي كوريتش، نيمانيا ماتيتش، لورينزو بيليغريني، ديبالا، تامي أبراهام”. وقبل المباراة يتواجد نادي روما سادسًا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، إنتر ميلان في المركز السابع برصيد 12 نقطة. وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سبق له وأن قاد روما للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، كأول بطولة قارية لنادي روما في الموسم الماضي على حساب نادي فينورد الهولندي.