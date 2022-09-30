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غدًا بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي

تشكيل مباراة إنتر ميلان ضد روما المتوقع

2022-09-30 الساعة 9:53
تشكيل مباراة إنتر ميلان ضد روما المتوقع
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية غدًا مباراة إنتر ميلان ضد روما في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

إنتر ميلان ضد روما:

المباراة تنطلق مساء الغد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “جيوزبي مياتزا” معقل الإنتر بمدينة ميلانو الإيطالية. كما تُنقل المباراة عبر قناتي Starz Play App و Ad Sports Premium 1.
إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

تشكيل المباراة المتوقع:

التشكيل المتوقع لـ إنتر ميلان سيكون مكونًا من: “هاندانوفيتش في حراسة المرمى – سكرينيار – دي فري – باستوني – دومفريس – باريلا – جاليارديني – دارميان – شان أوجلو – دجيكو – مارتينيز”.
نادي روما
نادي روما
التشكيل المتوقع لـ روما سيكون مكونًا من: “روي باتريسيو في حراسة المرمى، كريس سمولينج، ليوناردو سبينازولا، ريك كارسدورب، فيليبو تريبي، بريان كريستانتي، أنتي كوريتش، نيمانيا ماتيتش، لورينزو بيليغريني، ديبالا، تامي أبراهام”. وقبل المباراة يتواجد نادي روما سادسًا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، إنتر ميلان في المركز السابع برصيد 12 نقطة. وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سبق له وأن قاد روما للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، كأول بطولة قارية لنادي روما في الموسم الماضي على حساب نادي فينورد الهولندي.
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