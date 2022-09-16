يترقب عشاق كرة القدم السعودية مباراة الهلال والوحدة التي تنطلق مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب ” الملز” في الرياض.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف بحراسة المرمى، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، كاريلو، موسى ماريجا، إيجالو”.

طاقم حكام مباراة الهلال والوحدة

ويتولى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياز إدارة مباراة الهلال والوحدة، ويساعده روي ليسينيو وباولو سواريز، والحكم الرابع عبدالله زربان، وحكم الفيديو الروماني أوفيديو هاتيجان، ويساعده خلف الشمري.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز الرابع مع الحفاظ على نظافة شباكه، وهو رقم استثنائي لم يحققه من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتفوق الزعيم على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 18 مرة، نجح الأزرق في تحقيق الفوز 15 مرات، وتعادلا مرتين، فيما فاز فرسان مكة مرة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.