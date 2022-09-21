أثار رحيل النجم فهد المولد عن صفوف الاتحاد غضب الجماهير، التي كانت تطمح في استمراره خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلته.

المولد شبابي

وكان نادي الشباب قد نجح في الحصول على توقيع فهد المولد، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد تخفيض مدة إيقافه وعودته إلى الملاعب.

سبب الرحيل

وكشف وكيل فهد المولد، جراح الظفيري تفاصيل تخفيف العقوبة، وقال: “أنا أول من أبلغ اللاعب بقرار تخفيف العقوبة، وهو على متن الطائرة متجها لمدينة مانشستر للإعداد، حينما وصله الخبر ذرف دموع الفرح”.

وأضاف الظفيري خلال تصريحاته التلفزيونية لبرنامج “كورة”: “بصراحة كانت لحظة تاريخية واستثنائية لي ولفهد، وإدارة الاتحاد لم تتواصل معه أثناء القضية أو بعد رفع الإيقاف”.

وشدد وكيل اللاعب على أن فهد كان يُريد الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ولكن الإدارة لم تتواصل معه وقدمت عرضًا غير جدي، ليقدم الشباب عرض، ويدخل رئيسه خالد البلطان في مفاوضات وينجز الصفقة.

وجاء عدم تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع فهد المولد خلال فترة الإيقاف، بجانب عدم التقدم بعرض بعد رفع الإيقاف، ليتسبب في غضب اللاعب الذي فضل بدء تجربة جديدة مع الشباب.