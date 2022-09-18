أثار تعليق محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، الساخر عن تصدر نادي الشباب لـ ترتيب دوري روشن السعودي، حفيظة جماهير الشباب، وذلك أثناء تحليله مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

ماذا قال محمد نور ؟

نور قال نصًا في برنامج ملعب SBC عن صدارة الشباب: “هل سيحافظ الشباب على صدارته ويظل في المنافسة ؟، سؤالي لأن عنده سوابق، عامان ينافس ولم يحصد اللقب، لكن أشعر أن هذا الموسم مختلف، إذا لم يحدث بيع لأي لاعب، فالشباب سيقول كلمته بالموسم”.

اهل السوابق معروفين يانور الشباب ماتوقف احد من عنده منشطات — حبر. Colors🖋 (@hasonahh999) September 18, 2022

وتابع نور: ” منذ أول جولة ذكرت أن الشباب سيكون منافسًا قويًا على لقب الدوري، لكنني أشعر بالقلق لأنه تصدر في موسمين بالدور الأول، ثم يبتعد في الدور الثاني، لكن أشعر أن هذا الموسم هناك حالة غير طبيعية بالنادي”.

جماهير الشباب ترد

جماهير الليث اعترضت على مسمى ” سوابق” حيث قالت بأن الشباب ليس ناديًا خارج على القانون ليتم استخدام هذا اللفظ، كما أكدت بعض من جماهير الشباب أن النادي ليس له ” سوابق” في المنشطات، في إشارة منها إلى سخريتها من إنهاء المنشطات لمسيرة محمد نور ورحيل فهد المولد عن الاتحاد وانضمامه للشباب بسببها.

وفي وقت سابق، أوضح البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب نادي الشباب، على أن فريقه سينافس النصر والاتحاد والهلال بكل قوة في الموسم الحالي على كافة البطولات، بفضل العناصر التي يملكها الليث.

وتحدث جونيور لقنوات SSC قائلًا: “الليث في الموسم الحالي سيقاتل للتتويج بالبطولات والمدرب الإسباني فيسنتي مورينو يدربنا بكل قوة لكي نحقق ما نريد”.