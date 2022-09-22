لايزال مصير علي البليهي مع نادي الهلال يستحوذ على اهتمام عدد كبير من جماهير أزرق الرياض، حيث يرغبون بمعرفة مصيره سواء بالبقاء أو بالرحيل عن صفوف الفريق.

ودخل البليهي الفترة الحرة يوم 28 أغسطس الماضي أي أنه يحق له التوقيع على عقود انضمامه إلى أي فريق آخر، دون العودة إلى مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل.

لكن الإعلامي الرياضي والقانوني محمد الدويش تحدث عن الأمر قائلًا: “الهلال قد يملك عقدين للبليهي أو أن صديق اللاعب يكذب”.

تصريح سابق لـ البليهي

وفي السياق ذاته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ تصريح سابق للبليهي في 2019 كان تحدث فيه عن مصيره مؤكدًا أنه سيدخل الفترة الحرة في ديسمبر 2023 وليس في أغسطس الماضي، وكان ذلك قبل أن يُجدد عقده في 2019 حتى 2023.

وفي هذا التصريح إذا صحت أخبار تفاوض النصر مع علي البليهي قبل دخوله الفترة الحرة، فهذا يعني إيقاف اللاعب ومنع النصر من التعاقدات، كما هو حال قضية محمد كنو لاعب الهلال مع النصر.

الجماهير النصراوية تشعر بالقلق من أن الاجتماع السري الذي حدث بين علي البليهي والنصر لضمه لفريق أصفر الرياض قد يجعل الهلال يتقدم بشكوى تسفر عن معاقبة النصر بالمنع من التعاقدات كما حدث مع الهلال ووفقًا للإعلامي علي هبة.

بعض الأنباء كانت أشارت إلى أن الاتحاد والنصر مهتمان بضم البليهي، مع قيامه بالتفاوض سرًا مع النصر، مما دفع رفيع الشهراني، وكيل أعمال المدافع الهلالي للرد على هذه الادعاءات.