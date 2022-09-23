تصريح غريب لـ نجم النصر !

ماذا قال جونزاليس ؟

أثار الإسباني ألفارو جونزاليس، مدافع نادي النصر، الجدل لدى جماهيره، وذلك بعد حديثه أن أصفر الرياض سبق له التتويج بدوري أبطال آسيا، ويسعى مع الفريق العاصمي للفوز باللقب مرة ثانية.وكان جونزاليس صاحب الـ32 عامًا تحدث لـ صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلًا: “أحلم بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية مع أصفر الرياض”. الواقع يقول: إن أصفر الرياض لم يسبق له الفوز بلقب دوري الأبطال الآسيوي ويحلم بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه خلال الفترة المقبلة.جماهير أصفر الرياض أبدت استغرابها من لاعب لا يعرف تاريخ النادي الذي انضم له، بينما ذكرت جماهير الأندية الأخرى أن الترجمة الخاطئة للحوار الصحفي ربما هي السبب في إثارة الجدل. ولم يُتوج بدوري أبطال آسيا من الأندية السعودية إلا ناديي الهلال والاتحاد، بينما فاز النصر بلقبي كأس السوبر الآسيوي وكأس الكؤوس الآسيوية. وانضم جونزاليس لـ النصر صيف العام الحالي قادمًا من نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.