وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول في وادي جليل بمحافظة الطائف بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، الذي رصدته “المواطن“، وتم التقاطه من الأجواء في مشهد بديع، جريان سيول قرية وادي جليل، بعد هطول الأمطار الغزيرة على القرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.