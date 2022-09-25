تضرر الرائد يُهدد حمدالله

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن مدى قانونية دخول نادي الرائد في المنازعة المنظورة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بسبب تضرر النادي من قرار تعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد. الاتحاد كان تلقى قرارًا بتعليق عقوبة لاعبه المغربي في 7 سبتمبر الجاري، مما سمح للاعب المغربي بالمشاركة أمام الرائد بالجولة الـ3 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وفاز الاتحاد في تلك المباراة بهدف دون رد، ثم تقدم الرائد بشكوى بعد ذلك للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم قانونية مشاركة اللاعب المغربي. تدخل الرائد قانوني أحمد الأمير رد على حقيقة تضرر نادي الرائد قائلًا: “للتوضيح .. كل طرف تأثر من موضوع المنازعة، له حق التدخل .. القواعد الإجرائية لمركز التحكيم صامتة أو شبه صامتة حيال آلية التدخل، لذلك المرجع يكون القواعد الإجرائية، يحق للرائد التدخل عن طريق طلب رسمي”. ويبدو أن حمدالله قد يكون مهددًا بعدم مواجهة النصر يوم الأحد المقبل في دوري روشن السعودي، إذا لم يتدخل اتحاد القدم السعودي كمحتكم ضده بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة المهاجم المغربي.

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