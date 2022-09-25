Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

2h

اتفاقية لإيصال التيار الكهربائي لمشروع رؤى المدينة
https://www.almowaten.net/?p=4581727

2h

لحظة ضبط 99 مخالفًا لنظام البيئة
https://www.almowaten.net/?p=4581687

2h

إخلاء طفل سعودي من الكويت
https://www.almowaten.net/?p=4581671

2h

المملكة تقدم 10 ملايين دولار لإنقاذ صافر
https://www.almowaten.net/?p=4581631

3h

ولي العهد يعين الوسيدي نائبًا لرئيس هيئة المساحة
https://www.almowaten.net/?p=4581653

3h

بيتسو موسيماني يقود الأهلي 5 أكتوبر
https://www.almowaten.net/?p=4581647

3h

دمار شديد في كندا بسبب إعصار فيونا
https://www.almowaten.net/?p=4581609

3h

التأمينات : العمل لا يسقط معاش التقاعد
https://www.almowaten.net/?p=4581597

3h

جازان تستضيف المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية
https://www.almowaten.net/?p=4581591

4h

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
https://www.almowaten.net/?p=4581579

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تعليق عقوبته

تضرر الرائد يُهدد حمدالله

2022-09-25 الساعة 3:52
تضرر الرائد يُهدد حمدالله
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن مدى قانونية دخول نادي الرائد في المنازعة المنظورة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بسبب تضرر النادي من قرار تعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد. الاتحاد كان تلقى قرارًا بتعليق عقوبة لاعبه المغربي في 7 سبتمبر الجاري، مما سمح للاعب المغربي بالمشاركة أمام الرائد بالجولة الـ3 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وفاز الاتحاد في تلك المباراة بهدف دون رد، ثم تقدم الرائد بشكوى بعد ذلك للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم قانونية مشاركة اللاعب المغربي.

تدخل الرائد قانوني

أحمد الأمير رد على حقيقة تضرر نادي الرائد قائلًا: “للتوضيح .. كل طرف تأثر من موضوع المنازعة، له حق التدخل .. القواعد الإجرائية لمركز التحكيم صامتة أو شبه صامتة حيال آلية التدخل، لذلك المرجع يكون القواعد الإجرائية، يحق للرائد التدخل عن طريق طلب رسمي”. ويبدو أن حمدالله قد يكون مهددًا بعدم مواجهة النصر يوم الأحد المقبل في دوري روشن السعودي، إذا لم يتدخل اتحاد القدم السعودي كمحتكم ضده بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة المهاجم المغربي.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...
الجنوبية

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...

الجنوبية
شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...
أخبار رئيسية

شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...

أخبار رئيسية
فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن
جديد الأخبار

فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن

جديد الأخبار
انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...
الرياضة

انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...

الرياضة
متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...
أخبار كورونا

متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...

أخبار كورونا
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...
العالم

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...

العالم
بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف
جديد الأخبار

بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف

جديد الأخبار
بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية
الرياضة

بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه