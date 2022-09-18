تبدأ الهيئة العامة للنقل، اليوم الأحد، تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات.

وتعد الوثيقة عبارة عن مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل البضاعة وحالتها وتسليمها إلى المرسل بذات الحالة، وتمكن المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها والتحقق منها إلكترونيًا، ما يهدف إلى ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل.

الهدف من تطبيق الوثيقة

ويعتبر الهدف من تطبيق الوثيقة تعزيز سلامة عمليات النقل، ورفع جودة الخدمة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال الترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة.

ويُشار إلى أن الوثيقة تتضمن بيانات تفصيلية مهمة، مثل المرسل والمُرسل إليه ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، كما تحتوي أيضًا على بيانات المرخصين.