بذلت المملكة جهودًا كبيرة من أجل تنفيذ جسر الجمرات وتطويره كل عام، وذلك بهدف تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام لشعيرة رمي الجمرات.

تطور الجسر

ونشرت وزارة الحج والعمرة، مقطع فيديو يرصد تطور جسر الجمرات، وذلك مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ92.

أرقام خاصة

وحسب ما ذكره الفيديو، يبلغ عدد طوابق جسر الجمرات في مشعر مِنى 5 طوابق، لكنه صُمم على أن تكون أساساته قادرة على تحمل 12 طابقًا.

وتبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة، أما المساحة الإجمالية فتبلغ 200 ألف متر مربع، ويحتوي على نظام تبريد متطور يحفض الحرارة إلى نحو 29 درجة، ومهابط للطائرات المروحية.