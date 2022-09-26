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تعادل الأخضر الأولمبي ومقدونيا الشمالية

2022-09-26 الساعة 7:33
تعادل الأخضر الأولمبي ومقدونيا الشمالية
المواطن - الرياض

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انتهت مباراة الأخضر الأولمبي ضد منتخب مقدونيا الشمالية، في ختام منافسات الدورة الدولية الودية في كرواتيا، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

تعادل الأخضر

وبدأ المدير الفني سعد الشهري بالتشكيل التالي؛ عبدالرحمن الصانبي، خالد دغريري، ريان حامد، مشعل الصبياني، ماجد قشيش، ناصر الهدهود، فيصل الغامدي، محمد القحطاني، هزاع الغامدي، صالح أبو الشامات، أحمد الشمراني.  
المنتخب السعودي الأولمبي ومقدونيا الشمالية 1
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
ونجح الأخضر الأولمبي في التقدم عند الدقيقة 45 عن طريق فيصل الغامدي، فيما تمكن منتخب مقدونيا الشمالية من تسجيل التعادل عند الدقيقة 60.  
المنتخب السعودي الأولمبي ومقدونيا الشمالية 1
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
وكان المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، قد افتتح منافسات الدورة الدولية الودية بمواجهة نظيره الكرواتي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.  
المنتخب السعودي الأولمبي
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

الاستعداد للتصفيات

وجاءت مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي، في منافسات الدورة الدولية الودية، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
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