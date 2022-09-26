تعادل الأخضر الأولمبي ومقدونيا الشمالية

انتهت مباراة الأخضر الأولمبي ضد منتخب مقدونيا الشمالية، في ختام منافسات الدورة الدولية الودية في كرواتيا، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.
تعادل الأخضر
وبدأ المدير الفني سعد الشهري بالتشكيل التالي؛ عبدالرحمن الصانبي، خالد دغريري، ريان حامد، مشعل الصبياني، ماجد قشيش، ناصر الهدهود، فيصل الغامدي، محمد القحطاني، هزاع الغامدي، صالح أبو الشامات، أحمد الشمراني.
ونجح الأخضر الأولمبي في التقدم عند الدقيقة 45 عن طريق فيصل الغامدي، فيما تمكن منتخب مقدونيا الشمالية من تسجيل التعادل عند الدقيقة 60.
وكان المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، قد افتتح منافسات الدورة الدولية الودية بمواجهة نظيره الكرواتي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
الاستعداد للتصفيات
وجاءت مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي، في منافسات الدورة الدولية الودية، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.