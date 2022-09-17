سقط الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد بفخ التعادل أمام بورنموث بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل ينجو من الهزيمة:

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم بورنموث بالهدف الأول عبر اللاعب فيليب بيلينغ بالدقيقة الـ63، ثم بعدها بـ 4 دقائق سجل السويدي ألكسندر إيزاك هدف التعادل لـ فريق ” الماجبيز” من ركلة جزاء.

لم تتغير النتيجة ليُصبح رصيد الماجبيز بعد التعادل 8 نقاط في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، أما بورنموث فأصبح رصيده 8 نقاط في المركز الـ12.