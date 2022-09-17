 تعرض امرأتين للتحرش في طابور توديع نعش الملكة إليزابيث | صحيفة المواطن الإلكترونية
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السبت 17 سبتمبر 2022
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المتهم بالتحرش شاب يبلغ 19 عامًا

تعرض امرأتين للتحرش في طابور توديع نعش الملكة إليزابيث

2022-09-17 الساعة 01:09
في العالم, حصاد اليوم
 
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تعرض امرأتين للتحرش في طابور توديع نعش الملكة إليزابيث - المواطن
المواطن - متابعة


وجهت شرطة لندن تهمتين متعلقتين باعتداءات جنسية لشاب، بعد أن أبلغت امرأتان عن تعرضهما للاعتداء في حديقة اصطف بها العشرات في طابور المعزين الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث.

وقد وقف عشرات الآلاف في الطابور في لندن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، لتوديع الملكة التي سيبقى جثمانها في قاعة وستمنستر بالبرلمان حتى يوم الاثنين.

وصرحت شرطة العاصمة أن أديو أديشين البالغ من العمر 19 عامًا الذي مثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية الجمعة وجهت إليه أيضًا تهمتان تتعلقان بعصيان أمر منع الأذى الجنسي.

بدوره، قال نائب مساعد قائد الشرطة ستيوارت كوندي في بيان: “مثلما رأى الواقفون في الطابور، كان الضباط على أهبة الاستعداد للتحرك على الفور واعتقال الرجل”، مستكملًا: “أفراد وضباط الشرطة في لندن موجودون بطول الطابور لمساعدة ودعم الواقفين بانتظار توديع إليزابيث”.

نعش الملكة إليزابيث يصل قصر بكنغهام:

ووصل اليوم نعش الملكة إليزابيث محملًا على طائرة عسكرية بريطانية في لندن قادمًا من إدنبرة، حيث اختتمت مراسم تشييعها هناك، وبعدها بوقت قصير وصل النعش إلى قصر بكنغهام، مقر الملكة الرسمي خلال حكمها الذي استمر 70 عامًا وسبعة أشهر.

وكان في استقبال النعش، الملك تشارلز الثالث وغيره من أفراد العائلة المالكة، ومن المقرر أن تقام الجنازة الوطنية للملكة الاثنين في كاتدرائية ويستمنستر بحضور نحو 500 شخصية أجنبية رفيعة.


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