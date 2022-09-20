كشف سعيد الكواري، المدير التنفيذي لمنصة هيّا الإلزامية للمشجعين الذين يرغبون في حضور مباريات كأس العالم “قطر 2022″، عن استثناءات دخول الدوحة بدون الحصول على بطاقة “هيّا” خلال فترة المونديال.

سعيد الكواري (المدير التنفيذي لمنصة هيّا) يوضح استثناءات دخول قطر بدون الحصول على بطاقة "هيّا" خلال فترة المونديال #كأس_العالم_قطر_2022#كورة_روتانا pic.twitter.com/YIYdzyCNaN — برنامج كورة (@korarotana) September 19, 2022

استثناءات دخول قطر خلال المونديال

وقال الكواري خلال برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إنه تم حصر دخول البلاد على بطاقة “هيّا”، لكن هناك استثناءات أخرى كحالات العمل والتأشيرات المختصة بالصناعة، والحالات الإنسانية والصحية، مؤكدًا أن الاستثناءات قائمة وتسير بالوضع الطبيعي.

وأوضح أن موقع وزارة الداخلية بقطر يستقبل حاليًا طلبات الحالات الاستثنائية التي تريد دخول البلاد خلال فترة المونديال، بدون بطاقات “هيّا”، وذلك للدول التي لا تحتاج تأشيرات.

خدمات يحتاجها المشجع في قطر

وفي سياق متصل، أكد الكواري أن تطبيق “هيّا” يحتوي على جميع الخدمات والمعلومات التي يحتاجها المشجع خلال فترة كأس العالم.

سعيد الكواري (المدير التنفيذي لمنصة هيّا): تطبيق "هيّا" يحتوي على جميع الخدمات والمعلومات التي يحتاجها المشجع خلال فترة المونديال #كأس_العالم_قطر_2022#كورة_روتانا pic.twitter.com/zlkBo4SrRW — برنامج كورة (@korarotana) September 19, 2022

وأوضح أن التطبيق أُضيف به كل الخدمات التي يرغب فيها المشجع من مواصلات ومطاعم ومقاهي واتصالات وجميع الفعاليات حوله وآلية الوصول إلى الملعب وتوقيت الوصول بشكل تفصيلي ودقيق.

تطبيق ذكي

ولفت إلى أن المشجع عندما يقوم بتحميل التطبيق يتم سؤاله عددًا من الأسئلة العامة بشأن كونه زائرًا أم مقيمًا، والفرقة التي يشجعها والهوايات الخاصة به والمطاعم التي يفضلها، وبعد ذلك يتم إعطاؤه تنبيهات آلية بشكل ذكي بناء على الإجابات.