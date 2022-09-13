كشف الأمن العام عن إجراءات الحصول على إذن التنقل بالسلاح الناري والذي يتاح إلكترونيًّا عبر منصة أبشر ضمن الخدمات الإلكترونية الجديدة.

إذن التنقل بالسلاح الناري:

ويتم الحصول على الإذن من خلال ما يلي:

الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الأمن العام.

اختيار إدارة الأسلحة.

خدمات الأمن العام:

وكان مدير الأمن العام الفريق، محمد بن عبدالله البسامي، دشّن، أمس، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر، شملت خدمة الكفالة الإلكترونية للشُرط، وخدمة إذن التنقل بالسلاح الناري، وخدمة إصدار إذن إصلاح مركبة للقطاع الخاص، وخدمات مركبات النقل العام للقطاع الخاص.

ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.

يذكر أن وزارة الداخلية تقدم ما يزيد على (350) خدمة لمختلف قطاعاتها عبر منصتها الإلكترونية “أبشر”؛ وذلك لأكثر من (26) مليون هوية رقمية؛ ضمن جهودها في توفير خدمات إلكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار إتمام تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة.