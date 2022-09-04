كشف خبير الفلك والأرصاد خالد الزعاق، أن توقيت هجرة الطيور يعتمد على حركة الشمس خلال العام، فمع اقتراب الشمس من خط الاستواء تبدأ الهجرة.

خلال هذه الأيام :

تختلط فيه الطيور المهاجرة الصغيرة

وهذا أمارة على قرب موسم الاعتدال

pic.twitter.com/hh5gMoYnQG — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 4, 2022

الشمس تمر بخط الاستواء مرتين:

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، أن “الشمس تمر على خط الاستواء مرتين في السنة، مرة وهي صاعدة لأعلى لمدار السرطان في موسم الربيع، والأخرى وهي هابطة لأسفل لمدار الجدي بموسم الخريف”.

وأوضح: “وفي الخريف تسمى هجرة الطيور العودة، والعامة يسمونها بهجرة الخراف، فهي تأتي من العروض العليا في روسيا وشمال أوروبا إلى العروض المتدنية في إفريقيا من أجل التفريخ والتكاثر، وهي الأطول مكثًا”.

ولفت الزعاق: “وفي الربيع تسمى هجرة الذهاب من إفريقيا إلى روسيا من أجل التزاوج”.

طريق هجرة الطيور:

وأكد أن الطيور تعتمد في طريق هجرتها على دلائل سماوية وأرضية، السماوية هي “النجوم في الليل والشمس في النهار”، والأرضية هي “الحقل المغناطيسي والخرائط الذهنية”، لافتًا إلى أن الإنسان بدأ يوثق هجرة الطيور منذ 3 آلاف سنة.

وأشار إلى أنه مع ذلك تكتنف هجرة الطيور الكثير من الغموض، فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى.