تعد الرخصة المهنية وثيقة تصدر من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.

ما هي الرخصة المهنية؟

ويعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين:

– الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين

– أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين 38 تخصّصًا.

التسجيل للنساء

ويعتبر الاختبار التربوي العام أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية، أما الاختبارات التخصصية فهي أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب انطلاق اختبارات الرخص المهنية للنساء بدءًا من اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022م.

نهاية التسجيل

وأوضحت هيئة تقويم التعليم” في “إنفواجراف” نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن نهاية التسجيل سيكون في 8 أكتوبر المقبل من العام الجاري 2022.

فترة الاختبار

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن الاختبارات ستكون في الفترة من 11 نوفمبر المقبل وحتى 14 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يبدأ الاختبار العام اعتبارًا من 11 وحتى 14 نوفمبر المقبل. أما الاختبار التخصصي فيتم التسجيل فيه غدًا الاثنين أيضًا، لينتهي يوم 26 نوفمبر المقبل، وعن فترة الاختبار فتبدأ يوم 21 يناير لعام 2023 وتنتهي 25 يناير.

تسجيل الرجال في الاختبار

وكان التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين العام والتخصصي للرجال بدأ من يوم الاثنين الماضي الموافق 29 أغسطس.