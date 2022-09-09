قررت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية بشكل مؤقت.

سبب تعليق التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

وقالت الهيئة في بيان لها إنه مع زيادة الإقبال على التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية، تعلن هيئة تقويم التعليم زيادة الطاقة الاستيعابية بجميع المقرات في مناطق ومدن المملكة، كما أعلنت عن إيقاف التسجيل مؤقتًا واستئناف التسجيل في أكتوبر .

وكان من المقرر أن تجرى اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في شهري نوفمبر 2022 ويناير 2023.

والرخصة هي وثيقة تصدر من​ الهيئة، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.

إجراءات الحصول على الرخصة المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي في تويتر عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.