أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، الاثنين، عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء.

استئناف الدراسة الأربعاء:

وذكرت الوزارة في بيان أنها منحت للمديريات التعليمية العامة في المحافظات صلاحية تحديد تلك المدارس بالتنسيق مع إداراتها حسب تقييمها لأوضاع مدارسها، وفق وضع كل محافظة على حدة، على أن يستأنف الطلبة الدوام يوم الأربعاء.

ودعت الوزارة إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الطلبة وممتلكات المدارس والتأكد مـن إغلاق مصادر التيارات الكهربائية.

انقطاع الكهرباء في عمان:

وأفادت هيئة تنظيم الخدمات العامة في عُمان، الاثنين، بأن أجزاءً من الشبكة الرئيسية للكهرباء في السلطنة تواجه بعض الانقطاعات.

وأضافت الهيئة، في بيان رسمي نشرته على حسابها في تويتر، أن أكثر المحافظات تأثرًا هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، شمال وجنوب الشرقية، والداخلية.

وقالت هيئة تنظيم الخدمات العامة: إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلًا فنيًّا في خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت (الخط الرئيس والخط الاحتياطي) الذي يربط بين محطتي عبري ونهيدة، أدى لسلسلة من الانقطاعات المتتالية في أجزاء واسعة من شبكة نقل الكهرباء ومحطات التوليد.