أعلنت إدارة تعليم الرياض انطلاق اختبارات مهاراتي، يوم غدٍ الأحد 8/ 2/ 1444هـ، حضوريًّا في المدارس.

انطلاق اختبارات مهاراتي:

وأوضحت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اختبارات مهاراتي تستهدف المهارات الأساسية المكتسبة لدى الطلبة في مواد: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي (السنة المشتركة) في المعارف والمهارات التي سبق لهم دراستها.

أهداف اختبارات مهاراتي:

– تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة

– تشخيص وتحليل نواحي القوة ومكان الضعف لدى الطلبة

– توفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم وقطاعات الوزارة