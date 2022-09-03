أكد د. نياف الجابري المشرف العام على الإدارة العامة للبحوث والبيانات بهيئة تقويم التعليم، أن الهيئة نفذت للمرة الأولى في تاريخ المملكة اختبارات في الصف الثالث والسادس والتاسع لقياس مستوى الطلاب، مضيفًا أنه سيتم تعميم هذه الاختبارات بكافة مراحل التعليم بالمملكة.

مجهود كبير:

وأضاف الجابري في تصريحات إلى قناة السعودية اليوم السبت: أن الوالدين لهما دور مهم وأساسي في تحصيل الطلاب دراسيًا، موضحًا أنه أثناء فترة جائحة فيروس كورونا والتعلم عن بعد، بذل الوالدان مجهودًا كبيرًا جدًا في تعليم أبنائهم.

مساعدة الوالدين:

ولفت إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن مساعدة الوالدين الأبناء في التعلم له تأثير إيجابي كبير في نفوس الأبناء، خصوصًا في مرحلة التعليم الابتدائي،كذلك في مرحلة ما قبل دخول المدرسة.