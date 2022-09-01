صدر اليوم الخميس قرار بتعيين الأستاذ حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ (وكيلًا لوزارة المالية للتواصل والإعلام).

وانهالت التهنئة والتبريكات للأستاذ حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ بهذا التعيين.

“المواطن” من جهتها تهنئ آل الشيخ وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.