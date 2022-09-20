أعلنت شركة Oracle اليوم تعيينها السيدة رهام الموسى مديرًا عامًا للشركة في المملكة العربية السعودية، لتتولى مهمة الإشراف ودعم جهود التحول الرقمي لعملاء Oracle من القطاعين العام والخاص في البلاد، في نفس الوقت.

وتهدف مبادرات Oracle إلى جذب وتدريب وتوجيه وإعداد المواهب الصاعدة من الجيل السعودي المقبل من أجل دعم الاقتصاد الرقمي.

مهام رهام الموسى في الشركة

وتولي رهام اهتمامًا كبيرًا تجاه مبادرات الدعم وتنويع الفرص ودعم المواهب والقدرات الشابة، وستركز على ترسيخ استراتيجية الشركة العالمية للتنوع والشمول، مع إعطاء الأولوية لتوظيف الكوادر السعودية.

وقال ليوبولدو بوادو لاما – نائب الرئيس الأول في تطبيقات الأعمال في Oracle لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا: “يُسعدنا تعيين رهام الموسى مديرًا عامًا للشركة في المملكة العربية السعودية، والتي نعتبرها أحد أعضاء فريق الشركة الرئيسيين حيث نجحت في فترة قصيرة في تأسيس مركز أوراكل للتطبيقات في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية، كما ساعدت على نمو أعمالنا في القطاع العام بشكلٍ كبير.

وأكد أن تطور مسيرة رهام المهنية في Oracle هو نموذج للقدرات السعودية الطامحة للتألق في قطاع التكنولوجيا، و”نحن نشجعهم على استكشاف الفرص الفريدة التي نقدمها ليتطورون في تخصصاتهم”.

بداية رهام الموسى مع الشركة

ويُذكر أن رهام انضمت إلى فريق Oracle في أبريل 2021 حيث عملت كمدير للتطبيقات السحابية، بعد ذلك، تم تكليفها بمسؤولية الإشراف على أعمال الشركة في القطاع العام في المملكة.

وحصلت رهام على شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، إضافة إلى برامج تدريبية عالمية متنوعة.