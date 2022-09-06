وافقت قاضية اتحادية أمريكية، على تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” خلال مداهمة لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في 8 أغسطس الماضي.

مراجعة الوثائق

وحسب قناة “العربية”، قالت القاضية إيلين كانون في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، إن المشرف القضائي الخاص تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق التي صادرها الـ”إف بي آي” والتي يمكن أن تكون ذات طابع تنفيذي.

وأمرت كانون وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي مؤقتاً، لكنها قالت إنها ستسمح لمسؤولي المخابرات الأميركية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، وكذلك مراجعة لتقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي.

إطالة التحقيق الجنائي

وحسب قناة “العربية”، من المرجح أن تطيل هذه الخطوة أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في القضية.

ومنحت كانون فريق ترامب القانوني ووزارة العدل حتى يوم الجمعة لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.

خضوع ترامب للتحقيق

وكان ترامب اتهم وزارة العدل في وقت سابق، بإطلاق حملة تشويه تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة هامة لضبط تصرفات الحكومة فيما يتعلق بهذه القضية.

ويخضع الرئيس الأمريكي السابق، للتحقيق بسبب نقله سجلات حكومية صُنف بعضها على أنه سري للغاية من البيت الأبيض بعد مغادرته المنصب في يناير 2021، والاحتفاظ بها في منزله في مارالاجو في بالم بيتش.