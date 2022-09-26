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يقود الفريق بدوري يلو

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

2022-09-26 الساعة 1:02
تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي
المواطن - مروة نبيل

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يستعد المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد التعاقد معه رسميًّا.

تفاصيل عقد موسيماني:

وكشف الإعلامي عناد الرّشيد تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع موسيماني، حيث أكد أن العقد يمتد لنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ولكن حرصت الإدارة على إضافة بند أفضلية التجديد لموسم آخر بعد عدة اجتماعات مع المدرب.
موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر alahlyegypt
وأضاف عناد الرّشيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “المدرب كان دقيقًا جدًّا وقت الاجتماعات وعنده تصوّر كامل عن وضع الفريق وعنده الشغف لخوض هذا التحدي”. وكان موسيماني قد وجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد توليه مهمة تدريب الفريق، مؤكدًا أنه يسعى لكتابة التاريخ وإسعادهم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري
المدرب الجنوب إفريقي

بداية متذبذبة:

وعانى الأهلي في بداية مشواره بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تعادل سلبيًّا مع العروبة، وخسر ضد الأخدود، قبل أن ينتفض بالفوز على الخلود، ثم التعادل الإيجابي أمام القيصومة، وكسب أُحد بثلاثية نظيفة. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات مع موسيماني.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
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