شهدت إحدى المدارس الابتدائية في الرياض واقعة تعرض طالب لكسر في الجمجمة بعد مشاجرة مع زميل له ودفعه له على الأرض.

فيديو | مشاجرة بين طالبين أدت إلى نزيف وكسر جمجمة أحدهما #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wLPkYjnMhG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2022

ونقلت قناة “العربية”، تفاصيل الواقعة التي كشفت عنها الأم، وذلك بمشاعر مختلطة يشوبها الحزن والألم، لما حدث لنجلها من كسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد.

تفاصيل الواقعة

وقالت والدة الطالب أسامة في حديثها إلى “العربية”، إن ابنها تعرض للإصابة بعدما دفعه أحد الطلاب، وسقط على رأسه داخل إحدى المدارس الابتدائية بالرياض.

وأضافت أن ابنها أصيب بتشنجات وسال الدم من فمه بسبب اعتداء أحد الطلاب عليه، حيث طلب نجلها الذهاب إلى دورة المياه، فما كان من الطالب الذي تم تعيينه عريفًا على الصف، إلا أن قام برميه على الأرض في حركة تشبه حركة المصارعين، مما أدى إلى إصابته إصابات بليغة في الدماغ وتشنجه في المدرسة.

ولفتت إلى أن الحادثة وقعت الثلاثاء الماضي عندما فوجئت باتصال من المدرسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وطلبت حضورها شخصيًا نظرًا لسفر والد الطفل، وسمعت صوت ابنها وهو يبكي.

وأكدت أنها ذهبت بسرعة، لتجده معزولًا في غرفة، وسط مطالبة إدارة المدرسة بضرورة نقله للمستشفى.

إصابة في الرأس ونزيف حاد

وأوضحت أنها نقلت ابنها إلى مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بسيارتها، وبعد أن تم الكشف عليه، تم نقله إلى مستشفى الشميسي، لتتأكد حاجته إلى التدخل الجراحي لإصابته في الرأس لإصلاح الكسر ووقف النزيف.

وتم تشخيص الحالة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في الدماغ، ليتم إجراء عملية للطفل، فيما لا يزال صغيرها في العناية الفائقة.

وطالبت الأم بالتحقيق في الحادثة، لحصول ابنها على حقه من الطالب الذي كاد أن يتسبب في إعاقة تامة له.