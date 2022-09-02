لقي شخص واحد على الأقل مصرعه جراء انفجار عبوة ناسفة خارج مسجد بمدينة هرات غرب أفغانستان بحسب الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل.

وبحسب مصادر محلية فقد تسبب الانفجار في وفاة رجل الدين مجيب الرحمن الأنصاري فيما أصيب عشرات المصلين بإصابات متفاوتة. ولم يعلق مسؤولو طالبان على هذا الأمر.

يذكر أن الأنصاري كان أحد المؤيدين الرئيسيين لصعود طالبان إلى السلطة، بل وادعى أنه قابل الملا هبة الله أخوندزاده. وكانت لديه وجهات نظر متشددة حول الملابس التي يجب أن ترتديها النساء واتخذ موقفًا بشأن هذه القضية من وقت لآخر.