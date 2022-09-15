أكد الخبير التقني الدكتور محمد القاسم، أن تفعيل الذكاء الاصطناعي بالمملكة سيخفف التكاليف في جميع قطاعات الدولة ويطورها ويجلب لها الأموال.

فيديو | الخبير التقني د. محمد القاسم: تفعيل الذكاء الاصطناعي سيخفف التكاليف في جميع قطاعات الدولة ويطورها ويجلب الأموال #هنا_الرياض pic.twitter.com/JWwCxqrEce — هنا الرياض (@herealriyadh) September 14, 2022

مزايا تفعيل الذكاء الاصطناعي

وقال القاسم خلال استضافته ببرنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن هناك تقارير توضح أن هناك فرصًا تأتي للمملكة العربية السعودية بنحو 300 مليار دولار من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن تفعيل الذكاء الاصطناعي يعمل على خفض التكاليف في جميع قطاعات الدولة ويطورها ويحركها ويجلب لها الأموال أيضًا، لافتًا إلى أن هذا على مستوى الخليج كله.

ولفت إلى أن التقارير التي تصدر عادة ما تضع السعودية في الصدارة حال اجتهادها في هذا المجال، مؤكدًا أن المملكة الآن أصبحت مجتهدة في الذكاء الاصطناعي.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، وذلك بحضور كبير من عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم ورؤساء شركات التقنية والاتصالات والأكاديميين والباحثين من أرقى الجامعات والمعاهد في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ونظمت هذه القمة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث تهدف إلى تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات منها الطاقة، الثقافة والتراث، والمدن الذكية، وتنمية القدرات البشرية، والرعاية الصحية، والمواصلات، والبيئة.