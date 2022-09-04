يتفوق نادي الهلال في تاريخ المواجهات أمام الفتح، وذلك بمناسبة مباراة الفريقين اليوم في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

20 فوزًا لـ الهلال من أصل 26 لقاءً !

وسبق لـ أزرق الرياض أن فاز على الفتح في 20 لقاء طوال تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين، بينما فاز الفتح في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 3 مباريات خلال 26 لقاء سابق بينهما.

ويُعد ملعب الأحساء الوجهة المفضلة لـ أزرق الرياض، حيث فاز من قبل فيه في 4 مناسبات بآخر 5 مواسم بينما جاء التعادل مرة واحدة.

وتم تقديم موعد مباراة الهلال والفتح، بسبب مواجهة أزرق الرياض لنادي الزمالك المصري في بطولة كأس سوبر لوسيل مساء يوم الجمعة المقبلة.

وجاء تشكيل أزرق الرياض لمواجهة الفتح مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري،سالم الدوسري، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو”.