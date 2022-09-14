قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية والإندبندنت إن قادة روسيا أعربوا عن رغبتهم في استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، ويأتي ذلك بعد تقارير أفادت بأن كييف قامت بهجوم مضاد استعادت فيه بعض مدنها وأراضيها.

وفي حين أن روسيا لم تعلن رسميًا عن أي مما سبق، إلا أن التقارير البريطانية استندت إلى تصريح أولها ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، حيث قالت إن الروس قلقون للغاية لدرجة أنهم حاولوا أيضًا استئناف محادثات السلام.

وقالت لفرانس 24 إنه نظرًا لخطورة ما حدث في الأشهر الماضية، فإن تأثير المفاوضات بعيدة كل البعد عن الواقع.

خروج مواطني روسيا من جزيرة القرم

وفي الوقت نفسه، قال مجموعة من الأوكرانيين إن قادة بوتين بدأوا بالخروج بهدوء من شبه جزيرة القرم التي دخلتها روسيا وتمكنت من السيطرة عليها في عام 2014، وهم يحاولون حاليًا بيع منازلهم وإعادة عائلاتهم إلى موسكو.

وادعى جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني أن المسؤولين أصيبوا بالفزع من التقدم السريع للقوات الأوكرانية عبر الشمال في الأيام الأخيرة.

خطة أوكرانيا في الشهور المقبلة

وقال المسؤولون الأوكران إنه من غير المرجح أن يوافقوا على محادثات سلام قبل أن يتمكنوا من إعادة دونباس وشبه جزيرة القرم بأكملها إلى السيطرة الأوكرانية، كما أوضح الرئيس زيلينسكي أن إعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم هي أولوية لقواته.

وتُعد شبه الجزيرة ذات قيمة رمزية وعملية ضخمة لكلا البلدين، وهي تتمتع بمكان استراتيجي يسمح بالسيطرة السهلة على بحر آزوف والسيطرة على مساحات شاسعة من البحر الأسود.

كما تضم القرم أيضًا قاعدة بحرية كبيرة في سيفاستوبول وتتيح الوصول إلى العديد من طرق التجارة البحرية المربحة والتحكم فيها.