أتاحت هيئة التقويم والتعليم خطوات الاطلاع على نتائج اختبار الرخصة المهنية عبر نظام الرخص المهنية وذلك بالتزامن مع استمرار القبول المبكر.

استعلام نتائج الرخصة المهنية

وقالت الهيئة إن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم خلال كافة أيام الأسبوع عبر نظام الرخص المهنية للوظائف التعليمية من خلال الخطوات التالية :

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وفي وقت سابق أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من الرجال في الاختبار التربوي واختبار التخصص.

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

آلية التسجيل في الاختبار

ويتم التسجيل اعتبارًا من اليوم الاثنين 29/8/2022 وحتى يوم 2022 / 10 /8 بالنسبة لاختبار الرخصة المهنية (العام) أما تسجيل اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) فسيظل متاحًا حتى يوم 2022 /11/ 26 ويمكن التسجيل عن طريق نظام الرخص المهنية.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وسيكون موعد الاختبار العام خلال الفترة من 2022 / 11 / 11 وحتى يوم 2022 / 11 / 14 أما بالنسبة للاختبار التخصصي فسيكون خلال الفترة من 2023 / 1 / 21 وحتى يوم 2023 / 1 / 25.

يذكر أن الرخصة تصدر عند طلبها عن طريق النظام الإلكتروني، ويمكن التقدم بطلب إصدارها وفق ما ورد في المادة السادسة من ضوابط الرخص المهنية مع شرط استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية.​