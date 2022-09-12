تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع أبرز الأسئلة الشائعة حول مدى إمكانية فتح التسجيل باختبارات الرخص المهنية، ومصير المواعيد المُحددة والمؤكدة للاختبارات.

التسجيل في اختبارات الرخص المهنية قريباً

وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيُتاح التسجيل في اختبارات الرخص المهنية قريباً بعد تعليق التسجيل مؤقتاً كما سيتم تمديد فترة التسجيل المبكر، لافتة إلى أنه لن يتم تعديل موعد اختبار من لديه تسجيل “مؤكد”.

وأضافت أن التأخر في تسديد المقابل المالي لإجراء الاختبار لا يعني إلغاءه ولكن عند السداد سيتأكد الاختبار خلال ساعات، مضيفة أنه يمكن تسديد المقابل عبر مدى أو فيزا أو ماستر كارد.

تجاهل رسالة المسارعة

وأوضحت أنه يتم تجاهل رسالة المسارعة بتسديد المقابل المالي لإجراء الاختبار في حال كان هناك اختبار “مؤكد” بالفعل، مبينةً أنه يمكن حذف أو تعديل موعد اختبار الرخصة عند فتح التسجيل.