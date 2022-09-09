أعادت هيئة تقويم التعليم التذكير بأن مدة سريان الرخصة المهنية هي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها، وفق ضوابط الرخص المهنية.

وفي وقت سابق، قررت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية بشكل مؤقت.

سبب تعليق التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

وقالت الهيئة في بيان لها إنه مع زيادة الإقبال على التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية، تعلن هيئة تقويم التعليم زيادة الطاقة الاستيعابية بجميع المقرات في مناطق ومدن المملكة، كما أعلنت عن إيقاف التسجيل مؤقتًا واستئناف التسجيل في أكتوبر.

وكان من المقرر أن تجرى اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في شهري نوفمبر 2022 ويناير 2023.

والرخصة هي وثيقة تصدر من​ الهيئة، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.