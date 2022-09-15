كرّم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي (193) جهة حكومية ومؤسسة خيرية ومجموعة من الشركات، الذين شاركوا بفعالية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال جائحة “كورونا” في مدينة السيح ومراكز وقرى المحافظة.

تخفيف آثار جائحة كورونا:

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة تقديراً لجهود الجهات والأفراد الذين كان لهم دور كبير في تخفيف آثار جائحة “كورونا”، حيث بلغ عدد المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية والغير ربحية (6156) شخصاً قدموا خلالها 616 مبادرة، فيما نفذ (3307) متطوعا ومتطوعة أعمالا بلغت 201662 ساعة.

من جانبه رفع محافظ الخرج شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله – لتوجيهاتها السديدة والاهتمام البالغ في التصدي لهذه الجائحة، مثمناً الدور الكبير والتكاملي لمديري ورؤساء الجهات الحكومية في مدن ومراكز وقرى الخرج، الذي كان له بفضل الله الأثر الكبير في تجاوز المرحلة وتخفيف آثار الجائحة.