أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد بن علي الحمودي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم.

من جهته، رفع “الحمودي” الشكر والتقدير لـ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله التوفيق والسداد لتحقيق مستهدفات المؤسسة في منشآتها التدريبية بالمنطقة في ظل ما تحظى به من دعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي عبدالعزيز- حفظهما الله- كغيرها من القطاعات في سبيل تحقيق رؤية الوطن المباركة والتي تسير قدمًا بوطننا الغالي نحو التقدم والرخاء برعاية وسخاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-.

يذكر أن “الحمودي” يحمل درجة الماجستير في هندسة البرمجيات، وتدرج في العديد من المناصب الإدارية منها نائب مدير عام التدريب التقني والمهني ومدير فرع تقنية المعلومات، وممثل إدارة الأمن السيبراني بالمنطقة، وعمل بالعديد من اللجان داخل المؤسسة وخارجها.