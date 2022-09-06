أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقيع اتفاقية مع متحف “اللوفر” في العاصمة الفرنسية باريس، ويشمل ذلك عرض تمثال يعود للفترة اللحيانية، حيث سيُعرض التمثال في “اللوفر” وفق اتفاقية تعاون لخمسة أعوام؛ إذ سيبرز ما لدى المملكة عموماً ومحافظة العلا بالتحديد، من إرث تاريخي وحضاري، كذلك يجسد الشراكة الفاعلة على الصعيد الثقافي بين المملكة وفرنسا، وتعزيز جسور التواصل.

تفاصيل التمثال:

ويتكون التمثال في تركيبه من حجر رملي يبلغ وزنه أكثر من 800 كجم، ويتجاوزُ طوله المترين، وطالته عوامل التعرية عبر مختلف الأزمنة، في وقت تستمر أعمال البعثات الأثرية وفقاً لإستراتيجية العلا التي تؤكد إبراز المواقع التاريخية والحضارات الإنسانية.

وتظهر عبر التمثال تفاصيل الإبداع البشري في النحت حيث يحوي تفاصيل دقيقة للتشكيل المنحوت التي تصنف أنها أحد مزايا المدرسة “اللحيانية” في النحت مع استلهام للتأثيرات الفنية المكانية، كما يقدم التمثال صورة عن مدى عمق الإرث التاريخي والحضاري للآثار في المحافظة، وأعمال الهيئة الملكية الطموحة من خلال العمل المتوازن بين حفظ وصون التراث الطبيعي والثقافي لتهيئة العلا للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم.

أعمال تنقيب:

وتجري أعمال فريق التنقيب في مملكة “دادان”، لاستكشاف المزيد من المعلومات عن تاريخها الحضاري الذي امتد لأكثر من 2500 عام، التي خضعت لحكم حضارة لحيان لعدة قرون، ولا تزال العلا حتى اليوم أحد أهم مواقع الاستكشافات التاريخية نظير ما تحتويه من آثار.

وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى إبراز الإرث التاريخي والحفاظ عليه، ونقل وتحليل القطع الأثرية ومحتوياتها لصياغة قصة علمية جاذبة للزوار والسكان، وتعزز الهيئة ذلك الدور من خلال ما أعلنته في مخطط “رحلة عبر الزمن” بإنشاء “معهد الممالك” الذي سيقام في منطقة “دادان” ويستوحي تصميمه العمراني من الحضارة الدادانية، ليكون أحد أبرز المباني المنحوتة في الجبال المقابلة للموقع الأثري.

ويتضمَّن المعهد سبعة برامج وأبحاثًا أثريةً أساسيةً، أبرزها: المحافظة على الفنون الصخرية، والنقوش واللغات، والزراعة والاستدامة في عصور ما قبل التاريخ، والاتصال والسجلات الأثرية، ومراقبة المواقع الأثرية والحفاظ على سلامتها، وإدارة المواقع والعناصر الأثرية.