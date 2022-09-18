نفى أخصائي التغذية الدكتور إبراهيم العريفي، الأقاويل التي تزعم تأثير تناول العسل على الريق على غشاء المعدة.

يعالح تقرحات المعدة

وأكد العريفي، خلال لقاء ببرنامج صباح السعودية المذاع على قناة السعودية، أنه على عكس ما يشاع فإن العسل يعد علاجًا فعالًا لتقرحات المعدة.

وأضاف: “العسل يؤلم في بداية تناوله على الريق مثل الجرح عندما ترش عليه كولونيا، وتناوله في اليوم الأول يشعرك بألم في المعدة لمدة 10 دقائق، واليوم الثاني تشعر بألم لمدة 7 دقائق حتى تلتئم الجروح”.

وأشار إلى أن العسل يمكث في المعدة مدة أطول حتى يعالج التقرحات سواء تناوله على الريق بماء أو دونه، كعلاج ممتاز لمشاكل المعدة.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أنه لا مانع لمريض السكري أن يستخدم العسل لتحلية مشروبه أو مع الإفطار، موضحًا في تغريدة عبر حسابه بتويتر:”لا مانع أن تأخذ منه ملعقة (حاجتك اليومية) لكن لا تأخذ بعده أي سكر بالشاهي أو تمر أو حلى أو خبز أبيض ومعجنات”.