أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، الأربعاء، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.