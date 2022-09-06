أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الباحة لأمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.



كما أشار إلى تأثر كل من: الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، بأمطار متوسطة، وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

توقعات الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار وتكون سحب رعدية، ورياح نشطة المثيرة للأتربة على منطقة جازان، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار التقرير إلى أن التنبيه يشمل مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، فيفا، وهروب، أحد المسارحة، والطوال، وصامطة، صبيا، وضمد، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حركة الرياح السطحية

وقد توقع المركز في تقريره اليومي أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف جنوبًا مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.