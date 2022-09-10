نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى من تكون الضباب على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل المحافظات المتأثرة بالظواهر المذكورة كل من: جدة والقنفذة والليث ورابغ ومركزي ثول، والشعيبة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

بداية الشتاء:

وكشف خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن البوادر الشتوية ستبدأ بعد شهرين تقريبًا من آخر الليل، لافتًا إلى أن البرد والحر لا يأتيان بشكل مفاجئ.

الحرارة والبرد:

وأضاف الزعاق خلال فقرة “تقويم” على قناة “العربية”، أن البرودة تبدأ من آخر الليل وتقزمه مع مرور الأيام تباعًا بحركة معاكسة لعقارب الساعة، فيما تبدأ الحرارة من أول النهار، وتآكله مع مرور الأيام تباعًا بحركة مواتية لعقارب الساعة.

ولفت إلى أن العرب لديهم فراسة الحس والتحسس والإحساس، فقالوا إذا قام أحد للصلاة فجرًا ووجد الطقس باردًا فدخل هكذا سهيل، مشيرًا إلى أن برد المربعانية ينبعث من باطن الأرض، وبرد شباط يشعشع من وجه السماء.

وأكد أن البرودة تأتي من الجهة الشمالية محمولة عبر الرياح الشمالية القادمة من بطاح سيبيريا، مشيرًا إلى أن الحرارة تأتي من الجهة الجنوبية تبعًا لحركة الشمس إلى المملكة، فالمناطق الجنوبية تستقبل الحرارة قبل الشمالية، والعكس صحيح.

موعد البوادر الشتوية:

ولفت إلى أنه خلال هذه الأيام، تبدأ البوادر الشتوية على شمال العراق، وشمال تركيا، وشمال بلاد الشمال، وبعد شهرين تقريبًا يتم البدء في تحسس البوادر من آخر الليل.