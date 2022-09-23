تهنئة اليوم الوطني كانت الشغل الشاغل لكثير من المواطنين الذين يبحثون عن كلمات يهنئون بها المملكة بيومها الوطني الـ92 الذي يحل اليوم الجمعة، مؤكدين أن أي كلام أو تهنئة بسيطة لا توفي هذا البلد وقيادته الكريمة حقهما.

تهنئة اليوم الوطني

ودشن مغردون وسمًا بعنوان تهنئة اليوم الوطني، حيث وجه السعوديون تهاني باليوم الوطني الـ92، متمنين العز والشموخ والتقدم الدائم للمملكة.

فقال أحد المغردين: “تهنئة للوطن وحكامه وشعبه.. ودام عزك يا وطن وكل عام والسعودية بعز وفخر”، وأضاف آخر: “حب الوطن أول حب زرع في قلبي، كل عام وأنت فخري يا أجمل الأوطان”.

ولفت آخر “كل عام وسعوديتنا عزنا وسندنا الذي لن نحيد عنه أبدًا”، فيما دعا آخر الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.

تهنئة الأشقاء

وقدم الأشقاء العرب تهاني للمملكة أيضًا، فقال أحد المغردين القطريين “من دوحة الخير إلى رياض العز، أهني القيادة الرشيدة والشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني مع التمنيات بمزيد من التقدم والازدهار”.

وأضاف آخر: “يطيب لنا أن نشارك أخوتنا السعوديين فرحتهم باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، ونهنئهم تهنئة خالصة من أعماق القلب بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، ونتمنى لهم دوام الصحة والأمن والاستقرار والسلام والرفاهية، وكل عام والأمة الإسلامية جميعا بخير”.

وذكرت أخرى من الكويت “تهنئة من قلبي لبلدي الثاني باليوم الوطني، أعاده الله عليكم وعلينا بالمزيد من الازدهار والتقدم والتطور”.