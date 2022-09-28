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بطريق ميناء الملك عبدالعزيز

تهور قائد شاحنة كاد يقتل امرأة

2022-09-28 الساعة 3:32
تهور قائد شاحنة كاد يقتل امرأة
المواطن-الرياض

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تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين، من بعض سائقي المركبات في ميناء الملك عبدالعزيز، حيث يسيرون في الطريق بشكل متهور؛ معرّضين حياة المارة وقائدي المركبات للخطر.
ونشر أحد الأشخاص مقطع فيديو يوضح تعرض إحدى النساء إلى حادثة تحدث بشكل متكرر على الطريق، إذ أفاد ناشر الفيديو: “تعرضت إحدى الأخوات إلى حادثة متكررة ولكن الفرق هذه المرة أنها تم تصويرها عن طريق الداش كام حيث يشهد ميناء الملك عبدالعزيز تهورًا من بعض سائقي الشاحنات”. وأضاف: “ويحدث ذلك وبشكل يومي في الشوارع الرئيسية الموصلة للميناء وأيضًا في داخل المناطق المساندة من تعدٍ على أنظمة المرورية من عدم إعطاء أولوية لمن داخل الدوار والدخول إلى الدوار بسرعة جنونية والافتقاد إلى الأساسيات من حيث تفقد المناطق المحيطة قبل الالتفاف بالشاحنة، نرجو تشديد الإجراءات”. وتابع: “للأسف قائدو الشاحنات بعضهم لا يكترث لحياة الآخرين، كم من عائلة فقدنا بسبب الشاحنات”. ونالت الشكوى تفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين، الذين أكد بعضهم تعرضهم لحوادث مشابهة على نفس الطريق.
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