شكا مواطن من تهور الوايتات في طريق نجم الدين بالرياض، وسط لا مبالاة سائقيها وعدم اكتراثهم بالآخرين سواء المارة أو قادة المركبات.
المرور يتفاعل:
ووجه المواطن شكواه من خلال حساب المرور الرسمي على موقع تويتر، حيث ردت الإدارة بالقول: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم رفع ملاحظتكم للقسم المختص.
تعليمات للسير في المناطق السكنية:
ويأتي ذلك على الرغم من أن الإدارة العامة للمرور قدمت، في وقت سابق، عددًا من التعليمات بشأن السير في المناطق السكنية.
وجاءت التعليمات كما يلي:
ـ الالتزام بتنظيمات السير على الطريق.
ـ التقيد بالسرعة النظامية داخل الأحياء.
ـ الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها، ومراعاة الأولوية في ذلك.
ـ إعطاء الأفضلية للمشاة.
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