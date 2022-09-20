شكا مواطن من تهور الوايتات في طريق نجم الدين بالرياض، وسط لا مبالاة سائقيها وعدم اكتراثهم بالآخرين سواء المارة أو قادة المركبات.

المرور يتفاعل:

ووجه المواطن شكواه من خلال حساب المرور الرسمي على موقع تويتر، حيث ردت الإدارة بالقول: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم رفع ملاحظتكم للقسم المختص.

تعليمات للسير في المناطق السكنية:

ويأتي ذلك على الرغم من أن الإدارة العامة للمرور قدمت، في وقت سابق، عددًا من التعليمات بشأن السير في المناطق السكنية.

وجاءت التعليمات كما يلي:

ـ الالتزام بتنظيمات السير على الطريق.

ـ التقيد بالسرعة النظامية داخل الأحياء.

ـ الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها، ومراعاة الأولوية في ذلك.

ـ إعطاء الأفضلية للمشاة.