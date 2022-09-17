نجح فريق توتنهام هوتسبير في الفوز على نادي ليستر سيتي بسداسية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

وبدأت المباراة سريعًا باحتساب ركلة جزاء لفريق ليستر سيتي سددها البلجيكي يوري تيليمانس هدفًا بالدقيقة السادسة، ثم بعدها بدقيقتين تمكن الإنجليزي هاري كين من إحراز الهدف الأول للسبيرز بالدقيقة الثامنة.

ثم نجح المدافع الإنجليزي إيريك داير في إحراز الهدف الثاني للسبيرز من ضربة رأسية بالدقيقة الـ21، ثم سجل الإنجليزي جيمس ماديسون هدف التعادل لـ ليستر سيتي بالدقيقة الـ42.

توتنهام يُسجل رباعية بالشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، كشر السبيرز عن أنيابه الهجومية ليضيف 4 أهداف عبر الأوروجوياني بينتانكور في الدقيقة الـ48، ثم الكوري الجنوبي هيونج مين سون سجل هاتريك في الدقائق الـ74 والـ85 والـ87.

وأصبح رصيد توتنهام بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة في المركز العشرين والأخير.